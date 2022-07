Tour de France 2022, Neilson Powless sfiora il sogno maglia gialla: “Ci speravo, almeno ho mantenuto il secondo posto” (Di giovedì 7 luglio 2022) Tadej Pogacar appone il proprio sigillo nella sesta tappa del Tour de France 2022 grazie ad un fantastico exploit in volata. I 10” di abbuono consentono allo sloveno di guadagnare anche la vetta della generale ai danni di Neilson Powless, secondo a brevissima distanza. Il corridore della EF Education-EasyPost sapeva che l’occasione di indossare la maglia gialla era più unica che rara, complice il ritardo accumulato da Wout Van Aert. Per lo statunitense resta la soddisfazione di un altro bel piazzamento (14esimo sul traguardo), con Pogacar che lo precede in graduatoria di soli 4”. Queste le parole di Powless all’arrivo riportate da TuttoBiciWeb: “Quando abbiamo raggiunto Van Aert chiaramente abbiamo sperato di poterci prendere la ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Tadej Pogacar appone il proprio sigillo nella sesta tappa deldegrazie ad un fantastico exploit in volata. I 10” di abbuono consentono allo sloveno di guadagnare anche la vetta della generale ai danni dia brevissima distanza. Il corridore della EF Education-EasyPost sapeva che l’occasione di indossare laera più unica che rara, complice il ritardo accumulato da Wout Van Aert. Per lo statunitense resta la soddisfazione di un altro bel piazzamento (14esimo sul traguardo), con Pogacar che lo precede in graduatoria di soli 4”. Queste le parole diall’arrivo riportate da TuttoBiciWeb: “Quando abbiamo raggiunto Van Aert chiaramente abbiamo sperato di poterci prendere la ...

