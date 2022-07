Tour de France 2022, la tappa di domani Tomblaine-Planche des Belles Filles: percorso e altimetria. Arrivo in salita imperdibile! (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Tour de France 2022 è ormai entrato nel vivo. domani andrà in scena la tappa numero sette della manifestazione, destinata a cambiare irrevocabilmente gli equilibri in classifica: il traguardo è posto in cima alla mitica Planche des Belles Filles! Scopriamo tutti i segreti di tappa. percorso E altimetria Avvio nella località di Tomblaine, sono 176,3 i chilometri totali da affrontare. Dopo un tramo iniziale privo di difficoltà altimetriche la strada inizierà a salire verso il GPM di terza categoria del Col de Grosse Pierre (3,1 km al 6,4%), a cui fa seguito il Col des Croix (3,2 km al 6,3%). Al passaggio in vetta mancheranno 40 km: breve discesa e poi ecco le rampe del semplice Col de la Chevestraye, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Ildeè ormai entrato nel vivo.andrà in scena lanumero sette della manifestazione, destinata a cambiare irrevocabilmente gli equilibri in classifica: il traguardo è posto in cima alla mitica! Scopriamo tutti i segreti diAvvio nella località di, sono 176,3 i chilometri totali da affrontare. Dopo un tramo iniziale privo di difficoltà altimetriche la strada inizierà a salire verso il GPM di terza categoria del Col de Grosse Pierre (3,1 km al 6,4%), a cui fa seguito il Col des Croix (3,2 km al 6,3%). Al passaggio in vetta mancheranno 40 km: breve discesa e poi ecco le rampe del semplice Col de la Chevestraye, ...

