Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Tadej Pogacar può fare la differenza, occhio a van Aert (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo il pavé ecco un’altra frazione da classiche del Nord: questa volta protagonisti saranno gli strappi al Tour de France 2022, nella tappa numero 6, da Binche a Longwy. Finale che si preannuncia spettacolare con quattro côtes nel giro di quindici chilometri. Visto lo stato di forma impressionante dimostrato ieri, Tadej Pogacar può addirittura puntare alla vittoria di tappa. Lo sloveno della UAE Emirates sul pavé, che non è prettamente il suo campo, ha attaccato a più riprese e ha fatto la differenza. Può guadagnare ancora secondi importanti in ottica classifica generale. A sfidare il vincitore degli ultimi due Tour c’è la Maglia Gialla. Ieri giornata da dimenticare per Wout van Aert e la sua ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo il pavé ecco un’altra frazione da classiche del Nord: questa volta protagonisti saranno gli strappi alde, nellanumero 6, da Binche a Longwy. Finale che si preannuncia spettacolare con quattro côtes nel giro di quindici chilometri. Visto lo stato di forma impressionante dimostrato ieri,può addirittura puntare alla vittoria di. Lo slovenoUAE Emirates sul pavé, che non è prettamente il suo campo, ha attaccato a più riprese e ha fatto la. Può guadagnare ancora secondi importanti in ottica classifica generale. A sfidare il vincitore degli ultimi duec’è la Maglia Gialla. Ieri giornata da dimenticare per Wout vane la sua ...

Pubblicità

GiorgioSilenzi : RT @a_autieri: #7luglio Come sempre niente male L'Équipe che dà un discreto spazio al Tour de France - eire_dani : RT @a_autieri: #7luglio Come sempre niente male L'Équipe che dà un discreto spazio al Tour de France - Quelchepassa : RT @a_autieri: #7luglio Come sempre niente male L'Équipe che dà un discreto spazio al Tour de France - 53x11Podcast : RT @a_autieri: #7luglio Come sempre niente male L'Équipe che dà un discreto spazio al Tour de France - viltrio : RT @a_autieri: #7luglio Come sempre niente male L'Équipe che dà un discreto spazio al Tour de France -