Tour de France 2022, classifiche aggiornate dopo sesta tappa: Pogacar si prende la maglia gialla (Di giovedì 7 luglio 2022) Le classifiche del Tour de France 2022 aggiornate dopo la sesta tappa, la Binche-Longwy di 220 km, conquistata da un super Tadej Pogacar che si prende anche la maglia gialla. Abdica dunque il fenomeno Wout Van Aert che si tiene quella verde ed è protagonista anche oggi con una bella fuga coraggiosa. Magnus Cort Nielsen e lo stesso Tadej Pogacar mantengono le maglie, rispettivamente, a pois e bianca. ORDINE DI ARRIVO sesta tappa L’ANALISI DEL PERCORSO DEL Tour 2022 Tour DE France 2022: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY IN ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Ledeldela, la Binche-Longwy di 220 km, conquistata da un super Tadejche sianche la. Abdica dunque il fenomeno Wout Van Aert che si tiene quella verde ed è protagonista anche oggi con una bella fuga coraggiosa. Magnus Cort Nielsen e lo stesso Tadejmantengono le maglie, rispettivamente, a pois e bianca. ORDINE DI ARRIVOL’ANALISI DEL PERCORSO DELDE: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY IN ...

Pubblicità

sportmediaset : Oss cade per colpa di uno spettatore: vertebra cervicale fratturata #TourdeFrance #Oss #Ciclismo - Eurosport_IT : Tadej Pogacar inizia a farsi sentire prima delle salite: Lonwgy è sua e si prende anche la maglia gialla ???????????… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TOUR DE FRANCE, 6^ TAPPA: VINCE POGACAR Lo sloveno è la nuova maglia gialla #SkySport #TourdeFrance - sgavdio : Amici del grande ciclismo, oggi il Tour de France 2022 è ufficialmente finito. Però siccome qua la carretta bisogna… - SpazioCiclismo : Tadej Pogacar non lascia scampo agli avversari e si impone nella sesta tappa del #TDF2022. Per lo sloveno arriva an… -