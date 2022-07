Torre del Greco, va al bar con l’amico e lo rapina di cellulare e soldi (Di giovedì 7 luglio 2022) rapinato dall’amico che aveva incontrato qualche ora prima, poliziotti arrestano 39enne di Boscoreale. Si erano incontrati per caso e gli aveva proposto di andare insieme a mangiare un cornetto a Torre del Greco. Arrivati davanti al bar, lo ha rapinato di telefono e soldi ed è scappato via a bordo dell’auto. Provincia di Napoli, arrestato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 7 luglio 2022)to dalche aveva incontrato qualche ora prima, poliziotti arrestano 39enne di Boscoreale. Si erano incontrati per caso e gli aveva proposto di andare insieme a mangiare un cornetto adel. Arrivati davanti al bar, lo hato di telefono eed è scappato via a bordo dell’auto. Provincia di Napoli, arrestato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

