Torino, rubati i supporti per allenarsi alla nuotatrice paralimpica Veronica Yoko Plebani (Di giovedì 7 luglio 2022) Episodio di cattivo gusto quello accaduto ai danni della paratleta e campionessa Veronica Yoko Plebani. L’atleta è stata vittima di un furto mentre era a Torino per salutare degli amici: le sono sparite lo zaino con pinnette e palette. Venerdì sarà in Canada per partecipare alla prova di triathlon di Coppa del Mondo. Veronica Yoko Plebani, 26enne atleta paralimpica bresciana è stata derubata a Torino“Ridatemi il kit per nuotare”: l’appello della campionessa A 15 anni Veronica, da sempre appassionata di discipline sportive, ha contratto una meningite fulminante batterica a cui è sopravvissuta riportando la perdita delle falangi delle mani e delle dita dei piedi.. Dopo neanche sette mesi, nel novembre ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 7 luglio 2022) Episodio di cattivo gusto quello accaduto ai danni della paratleta e campionessa. L’atleta è stata vittima di un furto mentre era aper salutare degli amici: le sono sparite lo zaino con pinnette e palette. Venerdì sarà in Canada per partecipareprova di triathlon di Coppa del Mondo., 26enne atletabresciana è stata derubata a“Ridatemi il kit per nuotare”: l’appello della campionessa A 15 anni, da sempre appassionata di discipline sportive, ha contratto una meningite fulminante batterica a cui è sopravvissuta riportando la perdita delle falangi delle mani e delle dita dei piedi.. Dopo neanche sette mesi, nel novembre ...

