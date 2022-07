Torino, giovane assolto dall'accusa di stupro sull'amica: 'Lei lasciò la porta aperta, lo ha indotto a osare' (Di giovedì 7 luglio 2022) Torino , sentenza controversa della Corte d'Appello: un giovane , condannato in primo grado, è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale ai danni di un' amica . Per i giudici, che hanno ribaltato ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022), sentenza controversa della Corte d'Appello: un, condannato in primo grado, è statodi violenza sessuale ai danni di un'. Per i giudici, che hanno ribaltato ...

FrancoLaratta : 'Gli dissi: non voglio'. Si conoscevano, ma il giovane avrebbe abusato dell'amica nel bagno di un locale a Torino.… - LaCuochina : Altre scuse ne abbiamo? ??????? 'Si trattenne in bagno, senza chiudere la porta, così da fare insorgere nell’uomo l’i… - PagliariniSte : A #Torino ci sono dei giudici convinti che, se in un locale una mia conoscente in bagno lascia la porta aperta, è u… - RusPan72333006 : @finoallafine180 @Beppe576 Io avrei preso Bremer dal Torino che costa meno è giovane ed è forte uguale ma noi si s… - PallavoloIt : B1 F: La giovane Marzia Tognoni al Parella Torino -