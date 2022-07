Tim Summer Hits 2022 | dove vedere le repliche in tv | scaletta e date

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ci siamo: questa sera su Rai 2 andrà in onda, in prima serata, la seconda puntata dello show musicale dell’estate, il Tim. Alla conduzione Stefano De Martino e Andrea Delogu, dietro lo sfondo di Piazza del popolo a Roma. Male? E quante puntate sono? Quante puntate sono? Le puntate del Tim, salvo cambiamenti del palinsesto, sono 7, sempre su Rai 2 (6 appuntamenti inediti e una puntata con il ‘meglio di’. Le prime tre hanno come sfondo Roma (le puntate sono state registrate), le altre invece verranno trasmesse da Rimini.seguire il Timin diretta (e in differita) Le puntate del Timandranno in onda su Rai 2, ma si ...

Pubblicità

RaiRadio2 : “Toglierei dal vocabolario le parole razzismo, intolleranza, disuguaglianza” @mengonimarco con @emastokholma nel b… - RaiRadio2 : “La felicità la prendo da me: siate felici, indipendentemente dagli altri” @AmorosoOF con @emastokholma nel backst… - RaiRadio2 : “Voglio cambiare ma mantenendo la mia personalità” #LuigiStrangis con @emastokholma nel backstage esclusivo di… - Adriana35401416 : RT @GiusP30: Stasera tutti sintonizzati su Rai2 per la prima esibizione di Alex al Tim Summer Hits. Twittiamo: #alexwyse #TIMSummerHits - mariacc4880 : @Mairim212 Intendi il Tim summer hits? stasera purtroppo non c'e' Gigi, la puntata con lui a piazza del popolo c'è… -

È lo show musicale dell'estate, di Rai 2. E loro sono i suoi conduttori. Torna stasera in prima serataHits 2022, con il secondo appuntamento in diretta da Piazza del Popolo. Conducono Andrea Delogu e Stefano De Martino. E gli ospiti sono tantissimi. Foto ufficio stampa Estate, tempo di ...Scaletta seconda puntataHits: l'ordine di uscita dei cantanti Ancora prima di poterlo vedere in nuove vesti, quindi, l'ex ballerino di Amici sarà il volto dell'estate. Insomma, cosa si ...Juventus is keen to add Kalidou Koulibaly to their squad after losing Giorgio Chiellini at the end of last season.Andrea Delogu ha concluso il suo matrimonio dopo anni, ma ora ha un fidanzato: non immaginereste mai come si sono conosciuti.