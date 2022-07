Thor | Love and Thunder | Tessa Thompson parla della possibile relazione tra Valchiria e Captain Marvel

Pubblicità

_jodiexnelle_ : @melogranoss se tanto devo scegliere un film di thor ti dico ragnarok, appena vedrò love and thunder vi farò sapere - cheaterbag : RT wireditalia 'Nel nuovo film Russell Crowe sarà Zeus, ma dalla pellicola di Chloé Zhao avevamo inteso che fossero… - gamorasmixtape : RT @llyfrausandrain: minor spoiler #ThorLoveAndThunder . . . . . . valchiria che parla delle sue fidanzate valchiria che bacia la mano dell… - harry_james : #BoxOffice Italia: esordio in prima posizione per #ThorLoveAndThunder con €1.410.264. media €3.491, 2° #Elvis con… - Screenweek : #BoxOffice Italia: esordio in prima posizione per #ThorLoveAndThunder con €1.410.264. media €3.491, 2° #Elvis con… -

Quante scene nei titoli di coda ci sono inand Thunder Nella migliore delle tradizioni dei Marvel Studios, la risposta è: due. La prima è più lunga ed elaborata, e ha ancora una volta come obiettivo quello di ampliare gli ...Mentreand Thunder imperversa nei cinema italiani da ieri, l'interprete di Valchiria, Tessa Thompson , ha commentato la possibilità di una relazione sentimentale tra il suo personaggio e Captain ...Hemsworth is back on the big screen in Marvel’s Thor: Love and Thunder as Thor, also known as the God of Thunder, alongside Natalie Portman, Christian Bale and Tessa Thompson. He said: “I love nothing ...Michael Giacchino ha composto la colonna sonora di Thor: Love and Thunder, da oggi disponibile all'ascolto online.