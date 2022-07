Thor: Love and Thunder, i fumetti pubblicati da Panini per immergersi nel mondo del Dio del Tuono (Di giovedì 7 luglio 2022) In occasione dell'arrivo di Thor: Love and Thunder, Panini Comics ha presentato i volumi più utili per immergersi nel migliore dei modi nel mondo del Dio del Tuono. Thor: Love and Thunder è arrivato ufficalmente nelle sale cinematografiche e, per l'occasione, Panini Comics ha presentato i titoli imperdibili per immergersi nel mondo del Dio del Tuono. Proveniente da Asgard e giunto sulla Terra per proteggere gli innocenti, il super eroe interpretato sul grande schermo da Chris Hemsworth è al centro di alcune delle storie più avvincenti del mondo Marvel, di cui la casa editrice propone 4 dei migliori volumi da recuperare prima o dopo la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022) In occasione dell'arrivo diandComics ha presentato i volumi più utili pernel migliore dei modi neldel Dio delandè arrivato ufficalmente nelle sale cinematografiche e, per l'occasione,Comics ha presentato i titoli imperdibili perneldel Dio del. Proveniente da Asgard e giunto sulla Terra per proteggere gli innocenti, il super eroe interpretato sul grande schermo da Chris Hemsworth è al centro di alcune delle storie più avvincenti delMarvel, di cui la casa editrice propone 4 dei migliori volumi da recuperare prima o dopo la ...

Pubblicità

real_auroras : RT @gioxilomb: io uscita dalla sala di thor love and thunder che mentre dico che il film mi è piaciuto sento gente rispondermi che era tras… - Insidetheshowit : Thor: Love and Thunder, Sandro Tonali celebra l'uscita del nuovo film Marvel Studios - - infjtiramisu : mentre scrivo di thor: love and thunder inizia a tuonare con la combo di pioggerellina - xdrawyouover : io che riguardo per la milionesima volta x-men first class per dimenticarmi di quel disastro di thor love and thunder - sn_mommy6 : RT @wendt_lynn: @TLandin @Janemf70austen1 @SidlotteFanFic @masterpiecepbs @RedPlanetTV @BritBox_UK None ?????? #SidlotteForever #LastAustenHer… -