... nell'ambito del processo di appello, le condanne per gli imputati coinvolti nella vicenda deldi due palazzine di edilizia popolare ad Amatrice, che causò 19 vittime, a seguito del...Roma, 7 lug. " Confermare le condanne per ildelle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice in seguito aldel 24 agosto 2016. Questa la richiesta del sostituto procuratore generale Francesco ... Terremoto: crollo palazzine Amatrice, pg, 'confermare condanne' Il procuratore generale di Roma ha chiesto di confermare, nell'ambito del processo di appello, le condanne per gli imputati coinvolti nella vicenda del crollo di due palazzine di edilizia popolare ad ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Confermare le condanne per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice in seguito al terremoto del 24 agosto 2016. Questa ...