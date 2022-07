Tennis: Wimbledon, Rybakina batte Halep e vola in finale, sfiderà Jabeur (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Sarà Elena Rybakina a sfidare la tunisina Ons Jabeur sabato prossimo nella finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. La kazaka, numero 23 del mondo e 17 del seeding, supera la romena Simona Halep, numero 18 del ranking Wta e 16 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 17 minuti. Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Sarà Elenaa sfidare la tunisina Onssabato prossimo nelladi, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. La kazaka, numero 23 del mondo e 17 del seeding, supera la romena Simona, numero 18 del ranking Wta e 16 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 17 minuti.

