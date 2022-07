Tennis: Torneo Contrexeville. Paolini ai quarti di finale (Di giovedì 7 luglio 2022) L'azzurra, terz favorita del tabellone, batte la russa Blinkova in due set. ROMA - Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del "Grand Est Open 88", Torneo WTA 125k dotato di un montepremi pari a ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) L'azzurra, terz favorita del tabellone, batte la russa Blinkova in due set. ROMA - Jasmineaccede aididel "Grand Est Open 88",WTA 125k dotato di un montepremi pari a ...

Tennis: Torneo Contrexeville. Paolini ai quarti di finale L'azzurra, terz favorita del tabellone, batte la russa Blinkova in due set. ROMA - Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del "Grand Est Open 88", torneo WTA 125k dotato di un montepremi pari a 115mila dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di Contrexeville, in Francia. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, 72 del mondo e