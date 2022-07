Tennis, prima africana in finale nella storia di Wimbeldon. Ecco chi è Ons Jabeur (Di giovedì 7 luglio 2022) La tunisina Ons Jabeur si è qualificata per la finale di Wimbledon giovedì battendo la tedesca Tatjana Maria 6 - 2, 3 - 6, 6 - 1, diventando la prima giocatrice del continente africano a raggiungere ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 7 luglio 2022) La tunisina Onssi è qualificata per ladi Wimbledon giovedì battendo la tedesca Tatjana Maria 6 - 2, 3 - 6, 6 - 1, diventando lagiocatrice del continente africano a raggiungere ...

Pubblicità

Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - SuperTennisTv : ?? Prima volta agli ottavi di #Wimbledon per @janniksin ?? #tennis | @BMWItalia | @federtennis - SuperTennisTv : 'Non ho parole per descrivere quanto sono dispiaciuto. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte di pr… - giusmo1 : Wimbledon, Jabeur batte Maria: è la prima africana a conquistare una finale Slam - BomprezziMarco : RT @WeAreTennisITA: ONS È IN FINALE ?? Jabeur batte la tedesca Maria per 6-2 3-6 6-1 e raggiunge la sua prima finale Slam in carriera. La… -