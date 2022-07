Tennis: Nadal si ritira da Wimbledon, Kyrgios in finale (2) (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) - "Ieri ho sofferto, mi sono accordo che qualcosa non andava bene, non ha senso continuare a giocare. L'ho fatto tante volte in carriera, ma se scendessi in campo il mio infortunio peggiorerebbe. Penso che starò fuori 3-4 settimane, questo è il tempo di recupero per questi infortuni", aggiunge il vincitore di 22 tornei del Grande Slam. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) - "Ieri ho sofferto, mi sono accordo che qualcosa non andava bene, non ha senso continuare a giocare. L'ho fatto tante volte in carriera, ma se scendessi in campo il mio infortunio peggiorerebbe. Penso che starò fuori 3-4 settimane, questo è il tempo di recupero per questi infortuni", aggiunge il vincitore di 22 tornei del Grande Slam.

Pubblicità

Eurosport_IT : NADAL NON SI ARRENDE, MAI! ?????? Il maiorchino vince l'ennesima battaglia e raggiunge Kyrgios in semifinale! ????????… - SuperTennisTv : ?? A causa di uno strappo addominale #Nadal è costretto a ritirarsi da #Wimbledon: l'annuncio ufficiale dello spagno… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Nadal: 'Ci ho pensato tutto il giorno ma non posso continuare a giocare con questo dolore'… - Eurosport_IT : Niente da fare per Rafa! Il campione spagnolo è costretto al ritiro ?? #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Nadal - grazianorossi : ?? Rafa #Nadal???? si ritira da #Wimbledon! Nick #Kyrgios???? va così in finale! #tennis #Wimbledon2022 -