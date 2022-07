Tennis | domani il sorteggio delle Finali di Billie Jean King Cup 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nella giornata di, presso gli studi televisivi di BBC Morning, si svolgerà ilper ledellaCup. I match si giocheranno, dall’8 al 13 novembre, all’Emirates Arena di Galsgow. Le 12 nazioni partecipanti, tra cui anche l’Italia, saranno suddivise in tre fasce, con la Svizzera in testa e tutte le altre teste di serie definite a seconda dell’ultima classifica per nazioni dellaCup. Le restanti 8 sono in seconda o terza fascia, in base al loro ranattuale. I gironi poi saranno quattro, ciascuno con tre team, e solo le vincitrici andranno in semifinale. Ecco le tre fasce: GRUPPO 1: Svizzera (1), Australia (2), Spagna (3), Repubblica Ceca ...