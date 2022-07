Tappa e maglia gialla al Tour de France per Pogacar (Di giovedì 7 luglio 2022) LONGWY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha vinto la sesta Tappa del Tour de France 2022, la Binche-Longwy di 220 chilometri, prendendosi la maglia gialla. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates, trionfatore della Grand Boucle nel 2020 e 2021, ha tagliato il traguardo in 4h27’13”, battendo in una splendida volata l’australiano Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) e il Francese David Gaudu (Groupama-FDJ). Completano la top-5 Pidcock e Quintana. Il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) lascia la vetta della generale che finisce proprio nelle mani di Pogacar. Da segnalare la caduta di Aleksandr Vlasov, capitano della Bora, a circa 10 chilometri dal traguardo. Domani la settima Tappa, la Tomblaine-Planche des Belles Filles di 176.5 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) LONGWY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadejha vinto la sestadelde2022, la Binche-Longwy di 220 chilometri, prendendosi la. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates, trionfatore della Grand Boucle nel 2020 e 2021, ha tagliato il traguardo in 4h27’13”, battendo in una splendida volata l’australiano Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) e ilse David Gaudu (Groupama-FDJ). Completano la top-5 Pidcock e Quintana. Il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) lascia la vetta della generale che finisce proprio nelle mani di. Da segnalare la caduta di Aleksandr Vlasov, capitano della Bora, a circa 10 chilometri dal traguardo. Domani la settima, la Tomblaine-Planche des Belles Filles di 176.5 ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?????? Incredibile Elisa Balsamo: la ciclista n… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Tappa e maglia gialla al Tour de France per Pogacar - - nestquotidiano : Tappa e maglia gialla al Tour de France per Pogacar - sportface2016 : #Tour2022, classifiche aggiornate dopo la sesta tappa: #Pogacar si prende la maglia gialla - ItaliaNotizie24 : Tappa e maglia gialla al Tour de France per Pogacar -