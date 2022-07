Tadej Pogacar ha deciso di dominare: il Tour de France è già nelle sue mani alla sesta tappa (Di giovedì 7 luglio 2022) Prova di forza di Tadej Pogacar nella sesta tappa del Tour de France con arrivo a Longwy. Lo sloveno dopo aver già offerto una grande prestazione sul pavé di Arenberg si è ripetuto anche sullo strappo conclusivo della frazione odierna, prendendosi di forza la maglia gialla. La Binche-Longwy di 220 km era iniziata con l’attacco dell’ex leader della classifica generale Wout Van Aert che in compagnia di Quinn Simmons e Jakob Fuglsang aveva animato la fuga di giornata. Il tentativo, però, è stato annullato dal gruppo ai -11 dall’arrivo, con il belga che è stato l’ultimo ad arrendersi. A quel punto è iniziato lo show del vincitore degli ultimi due Tour de France che sulla Côte des Religieuses (1600 metri al 5,8%), ultima salita e sede di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Prova di forza dinelladeldecon arrivo a Longwy. Lo sloveno dopo aver già offerto una grande prestazione sul pavé di Arenberg si è ripetuto anche sullo strappo conclusivo della frazione odierna, prendendosi di forza la maglia gi. La Binche-Longwy di 220 km era iniziata con l’attacco dell’ex leader della classifica generale Wout Van Aert che in compagnia di Quinn Simmons e Jakob Fuglsang aveva animato la fuga di giornata. Il tentativo, però, è stato annullato dal gruppo ai -11 dall’arrivo, con il belga che è stato l’ultimo ad arrendersi. A quel punto è iniziato lo show del vincitore degli ultimi duedeche sulla Côte des Religieuses (1600 metri al 5,8%), ultima salita e sede di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Tadej Pogacar si prepara per La Planche des Belles Filles: vittoria spettacolo a Longwy, lo sloveno è devastante!… - fattoquotidiano : Tadej Pogacar ha deciso di dominare: il Tour de France è già nelle sue mani alla sesta tappa - lucia25968868 : RT @StefanoPutinati: Lo porto a darmi una mano a settembre all Lerici-Parma. Tadej Pogacar verso il clamoroso tris? - Fanta_Cycling : Questa sera dalle 21:30 saremo #live su #YouTube e #twitch per commentare insieme la sesta tappa del #TourdeFrance… - StefanoPutinati : Lo porto a darmi una mano a settembre all Lerici-Parma. Tadej Pogacar verso il clamoroso tris? -