Superbonus, Beppe Grillo elogia Fraccaro sui social: "Ha reso possibile l'efficientamento delle abitazioni a costo zero per i cittadini" (Di giovedì 7 luglio 2022) Un'altra misura da difendere, un altro "ricercato" da segnalare. Dopo il precedente del post in difesa del reddito di cittadinanza, associato al lavoro svolto dall'ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, stavolta Beppe Grillo pubblica sui social la finta foto segnaletica stile "far west" di Riccardo Fraccaro, definito "110% man", per difendere il Superbonus. L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è il nuovo "wanted" perché, ironizza il garante del M5s, "ha reso possibile l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico delle abitazioni a costo zero per i cittadini, dando impulso all'economia e alla salvaguardia dell'ambiente". "Ora – prosegue il post ...

