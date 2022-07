Suarez chiude al River | «Opzione da scartare dopo l’eliminazione dalla Libertadores»

(Di giovedì 7 luglio 2022) Luisle porte alPlate per il suo futuro. Le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante uruguaiano Luisnon si unirà alPlate. Lo comunica lo stesso attaccante ai microfoni di El Pais edizione uruguaiana. LE PAROLE – «Ero molto entusiasta di andare ale combattere per la Copa. Il mio sogno era poter vincere una coppa in Sudamerica ma dato che ilPlate è stato eliminato, questa possibilità ora viene meno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Suarez chiude a sorpresa al River Plate: "Volevo la Libertadores ma sono stati eliminati" Luis Suarez ha parlato del suo futuro e del corteggiamento del River Plate: "Mi avevano quasi convinto ad accettare"