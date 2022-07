Stranger Things 4, i fratelli Duffer hanno cambiato idea e salvato Enzo alias Dmitri (Di giovedì 7 luglio 2022) Stranger Things 4, Enzo alias Dmitri doveva morire. Il personaggio di Thomas Wlaschiha era segnato, ma poi i creatori cambiarono idea. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 7 luglio 2022)4,doveva morire. Il personaggio di Thomas Wlaschiha era segnato, ma poi i creatori cambiarono. Tvserial.it.

Pubblicità

NetflixIT : Ci siamo finalmente: Stranger Things 4 Vol. 2 è ora disponibile ????? - NetflixIT : Nome più quotato per il fantamorto Stranger Things : - tu se spoileri la parte 2 - NetflixIT : Qui solo per ricordarvi che domani arriva Stranger things 4 vol.2 *Inserire AspettandoIlVolume2Così.jpeg - lapressata : sono diplomata in storytelling/cinema, ho scritto lunghi e cortometraggi, ho prodotto cortometraggi, ho lavorato su… - Matioski : Alle 14:00, nel Matioski Show, parleremo di: - Gli Anelli Del Potere: il nuovo teaser trailer! Top o flop? - Strang… -