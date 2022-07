Strage della Marmolada, Hervé Barmasse: “Mappare il rischio, poi sarà il turista a decidere se salire” (Di giovedì 7 luglio 2022) Intervista allo scalatore, esperto di ghiacciai: "Bollettini quotidiani e bandiere rosse: così ognuno potrà valutare i pericoli da solo” Leggi su repubblica (Di giovedì 7 luglio 2022) Intervista allo scalatore, esperto di ghiacciai: "Bollettini quotidiani e bandiere rosse: così ognuno potrà valutare i pericoli da solo”

Pubblicità

fattoquotidiano : Che telefonate ha ricevuto Borsellino prima di essere assassinato? Perché quelle chiamate sono rimaste segrete? Nel… - HuffPostItalia : Strage di migranti in Texas: 46 trovati morti in un camion abbandonato. Una delle peggiori della storia Usa - FratellidItalia : ?? In ricordo della Strage di Dacca, l’attentato terroristico di matrice islamista in cui rimasero vittime oltre 20… - flc_crea : RT @CgilBologna: Si parla della strage alla stazione di #Bologna del #2agosto1980 stamattina #7luglio alla #Cgil di #Modena. Fra i relatori… - IncaBologna : RT @CgilBologna: Si parla della strage alla stazione di #Bologna del #2agosto1980 stamattina #7luglio alla #Cgil di #Modena. Fra i relatori… -