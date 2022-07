Stop alla produzione di acqua frizzante. L’ad di Sant’Anna: “Manca l’anidride carbonica, i produttori preferiscono venderla alla sanità” (Di giovedì 7 luglio 2022) L’amata acqua frizzante – di cui l’Italia è uno dei primi paesi consumatori al mondo – rischia di diventare una merce rarissima. Tutta colpa delle Mancate forniture di anidride carbonica con cui l’acqua gasata è, appunto, addizionata. Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Sant’Anna, ha fatto sapere di aver dovuto “fermare le linee dell’acqua gasata, il 30% della nostra produzione”, perché “l’anidride carbonica è diventata introvabile“. Il motivo? “Le aziende di C02 ci spiegano che preferiscono destinare la produzione al comparto della sanità“. Il problema della carenza di Co2 per usi alimentari si era già manifestato a fine del 2021 – ricorda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) L’amata– di cui l’Italia è uno dei primi paesi consumatori al mondo – rischia di diventare una merce rarissima. Tutta colpa dellete forniture di anidridecon cui l’gasata è, appunto, addizionata. Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di, ha fatto sapere di aver dovuto “fermare le linee dell’gasata, il 30% della nostra”, perché “è diventata introvabile“. Il motivo? “Le aziende di C02 ci spiegano chedestinare laal comparto della“. Il problema della carenza di Co2 per usi alimentari si era già manifestato a fine del 2021 – ricorda ...

