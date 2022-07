”Sto per rinunciare al miglior lavoro del mondo, ma nessuno è indispensabile”: l’addio di Johnson (Di giovedì 7 luglio 2022) “Negli ultimi giorni ho cercato di convincere i miei colleghi che sarebbe eccentrico cambiare leader quando stiamo offrendo così tanto, quando abbiamo un mandato così vasto e quando siamo solo un paio di punti indietro nei sondaggi. Ma non ho avuto successo”. Eccolo il premier britannico, Boris Johnson, in anticipo rispetto a quanto annunciato dai portavoce del parlamento, per informare circa le sue decisioni, rispetto all’emorragia di deputati – oltre 50 – che, contestandolo, nelle ultime ore ha letteralmente sconquassato il parlamento. Johnson: ”Sto per rinunciare al miglior lavoro del mondo, ma nessuno è indispensabile” Dunque, diversamente da come ipotizzato dalla pure informata Bbc, il primo ministro non è qui per annunciare che si dimetterà ad ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) “Negli ultimi giorni ho cercato di convincere i miei colleghi che sarebbe eccentrico cambiare leader quando stiamo offrendo così tanto, quando abbiamo un mandato così vasto e quando siamo solo un paio di punti indietro nei sondaggi. Ma non ho avuto successo”. Eccolo il premier britannico, Boris, in anticipo rispetto a quanto annunciato dai portavoce del parlamento, per informare circa le sue decisioni, rispetto all’emorragia di deputati – oltre 50 – che, contestandolo, nelle ultime ore ha letteralmente sconquassato il parlamento.: ”Sto peraldel, ma” Dunque, diversamente da come ipotizzato dalla pure informata Bbc, il primo ministro non è qui per annunciare che si dimetterà ad ...

GiovaQuez : Dopo il Deep State oggi abbiamo anche la Deep Church. Ormai non mi fido più, sto indagando per capire se il mio amm… - il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - FBiasin : Con #Djokovic non è mai finita, anche sul 6-0 6-0 5-0 40-0 per te, ma comunque vada a finire 'sto 20enne è uno spet… - Jiminebabymochi : perché non posso vivere da sola e stare alle mie regole e crearmi una MIA routine dove IO decido le cose per me e I… - annx1d : @findourplace28 poi dimmi se è bello ora sto ascoltando musica, per fortuna qua non piove ahahha -