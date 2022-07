Star basket Usa detenuta in Russia si dichiara colpevole

Pubblicità

La giocatrice diamericana Brittney Griner, arrestata a febbraio in Russia, si è dichiarata colpevole di traffico di droga. "Desidero dichiararmi colpevole di tutte le accuse", ha detto alla corte, aggiungendo ...Ladelstatunitense Brittney Griner, in carcere in Russia, si è dichiarata colpevole di contrabbando di droga durante il processo che la vede imputata a Mosca. Lo scrive l'agenzia russa Tass ,...La stella dei Phoenix Mercury, Brittney Griner, è attualmente detenuta in Russia con l’accusa di traffico di droga ...Ha detto di non avere alcuna intenzione di commettere un crimine, secondo quanto hanno riportato le agenzie locali. Rischia fino a 10 anni di carcere in Russia Nelle immagini si vede Griner entrare in ...