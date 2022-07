Stadio Roma, raggiunto l'accordo col Comune: si farà a Pietralata. Il Ceo Berardi: 'Obiettivo 2026' (Di giovedì 7 luglio 2022) Stadio della Roma, si entra nel vivo. Stamattina il club giallorosso e Roma Capitale hanno infatti pubblicato una nota congiunta che ufficializza la scelta dell'area di Pietralata: "All'esito di una ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 luglio 2022)della, si entra nel vivo. Stamattina il club giallorosso eCapitale hanno infatti pubblicato una nota congiunta che ufficializza la scelta dell'area di: "All'esito di una ...

Pubblicità

repubblica : Al via il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, accordo tra società e Comune [di Lorenzo D'Albergo] - Gazzetta_it : #AsRoma e Comune, accordo sull'area del nuovo stadio: si farà a Pietralata - capuanogio : Svolta #Roma: via libera alla presentazione nelle prossime settimane dello studio di fattibilità di un nuovo stadio… - ilmessaggeroit : #stadio della roma a #pietralata: dai 60mila posti al nodo esprori, ecco il progetto - giangolz : RT @globefaro: Stadio della Roma a Pietralata. Siamo stati gli unici con #carlocalenda a proporlo in campagna elettorale e ci davano dei ma… -