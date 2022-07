Stadio della Roma a Pietralata, al via il nuovo progetto: raggiunto l’accordo tra il club calcistico e il Comune (Di giovedì 7 luglio 2022) Stadio della Roma a Pietralata: la società giallorossa ha raggiunto un accordo con il Comune per dare inizio al progetto. Nelle prossime settimane, verranno presentati i primi documenti destinati a dare inizio ai lavori della struttura. Stadio della Roma a Pietralata, al via il nuovo progetto: la nota congiunta Il club calcistico della Roma e il Comune hanno raggiunto un accordo rispetto alla costruzione del nuovo Stadio della società. Nelle prossime settimane, infatti, la società giallorossa si è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022): la società giallorossa haun accordo con ilper dare inizio al. Nelle prossime settimane, verranno presentati i primi documenti destinati a dare inizio ai lavoristruttura., al via il: la nota congiunta Ile ilhannoun accordo rispetto alla costruzione delsocietà. Nelle prossime settimane, infatti, la società giallorossa si è ...

