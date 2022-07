(Di giovedì 7 luglio 2022) Kalidouè una delle voci di mercato più insistenti di questi giorni. L’agente del giocatore, Fali Ramadani ha incontrato Federico Cherubini ma ancora una volta è arrivato un rifiuto da parte del giocatore. Secondo Sky permai dire mai, ma in questo momento sembra complicato che i due club riescano a trovare un punto di incontro. Anchefa sapere di unada parte delche non vuole concedere un altro Higuain-bis. Dunque non solo il giocatore ma anche la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di non cedere il calciatore senegalese ai bianconeri. “e la sua gente non possono concedere un altro Higuain-bis, specialmente ...

VizzinoD : @MarcoBarzaghi @sportmediaset Basta lukaku , guardiamo avanti! Anche perché se la juve prende koulibaly, zaniolo ,… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #Juventus ?? #sportmediaset 'Ieri incontro tra gli agenti di #Koulibaly e la #juve che offre 6 milioni… - paterno_carlo : - ZonaBianconeri : RT @napolipiucom: Sportmediaset - Koulibaly alla Juve, chiusura totale del Napoli, i dettagli #CalcioNapoli #calciomercatonapoli #Juve #Ko… - Titty66Santa : RT @_alessandra27_: accordo tra Juve e agente di Koulibaly all'oscuro di Koulibaly via Sportmediaset. ma cambiate lavoro -

NAPOLI SU- Come riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis non avrebbe solamente ... JUVE ATTENDE DI MARIA - Come riporta, Angel Di Maria arriverà stasera con un volo da ...Carlo Landoni diè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, ...alla Juve Prima deve uscire De Ligt che ha una clausola di 120 milioni, il ...Kalidou Koulibaly alla Juve è una delle voci di mercato più insistenti di questi giorni. De Laurentiis non vuole vendere ai bianconeri.