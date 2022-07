SportItalia – Deulofeu attende il Napoli: l’Udinese chiede una contropartita (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Napoli non si è ancora mosso con decisione per Gerard Deulofeu. Il giocatore spagnolo ha già comunicato all’Udinese di voler lasciare il club in questa sessione di calciomercato, ma soprattutto ha fatto sapere di voler attendere le mosse del Napoli. Il giocatore ex Barcellona sa perfettamente che il club di De Laurentiis non si è ancora mosso perché deve sfoltire la rosa. In realtà la scadenza del contratto di Mertens ha già liberato una casella, ma la questione è molto più complessa. Ci sono ancora margini per far restare Mertens al Napoli, inoltre Deulofeu costa circa 18 milioni di euro quindi se il Napoli non recupera denaro fresco da una cessione non può muoversi. Secondo quanto riferisce SportItalia al momento ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 7 luglio 2022) Ilnon si è ancora mosso con decisione per Gerard. Il giocatore spagnolo ha già comunicato aldi voler lasciare il club in questa sessione di calciomercato, ma soprattutto ha fatto sapere di volerre le mosse del. Il giocatore ex Barcellona sa perfettamente che il club di De Laurentiis non si è ancora mosso perché deve sfoltire la rosa. In realtà la scadenza del contratto di Mertens ha già liberato una casella, ma la questione è molto più complessa. Ci sono ancora margini per far restare Mertens al, inoltrecosta circa 18 milioni di euro quindi se ilnon recupera denaro fresco da una cessione non può muoversi. Secondo quanto riferisceal momento ...

