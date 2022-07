Sport: riforma Vezzali, avviato iter approvazione correttivo per lavoro sportivo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - E' stato avviato l'iter di approvazione del correttivo della riforma del lavoro Sportivo, fortemente voluta dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali: Il lavoro per addivenire alla riforma è stato portato avanti dalla stessa Vezzali con i suoi uffici, mentre il Ministro del lavoro Andrea Orlando che ne è stato coproponente, si è adoperato per la parte di proprio interesse. L'ex campionessa di fioretto si è detta “molto soddisfatta”, per ‘avvio dell'iter che porterà all'approvazione di “una riforma epocale per il mondo dello Sport”, e che “era attesa da moltissimo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - E' statol'dideldelladelivo, fortemente voluta dal sottosegretario alloValentina: Ilper addivenire allaè stato portato avanti dalla stessacon i suoi uffici, mentre il Ministro delAndrea Orlando che ne è stato coproponente, si è adoperato per la parte di proprio interesse. L'ex campionessa di fioretto si è detta “molto soddisfatta”, per ‘avvio dell'che porterà all'di “unaepocale per il mondo dello”, e che “era attesa da moltissimo ...

