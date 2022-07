Sport in tv oggi (giovedì 7 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 7 luglio 2022) Una nuova giornata di Sport ci si appresta a vivere. oggi, giovedì 7 luglio, di scena fin dalle prime ore del mattino la Nations League di volley maschile. L’Italia di Fefè De Giorgi giocherà nel primo pomeriggio contro l’Iran e cercherà di dar seguito agli ottimi risultati fin qui ottenuti. Spazio al ciclismo con la settima tappa del Giro Donne, in un’edizione molto combattuta, e la sesta del Tour de France. Ieri lo sloveno Tadej Poga?ar ha fatto vedere tutta la sua classe e scopriremo se anche questo Tour avrà in lui il dominatore assoluto. Sui prati di Wimbledon ci si avvia alla conclusione e oggi le semifinali del singolare femminile animeranno la scena. Interessante saranno da seguire gli Europei Under18 di atletica leggera e gli Europei giovanili di nuoto in Romania con piccoli ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Una nuova giornata dici si appresta a vivere., di scena fin dalle prime ore del mattino la Nations League di volley maschile. L’Italia di Fefè De Giorgi giocherà nel primo pomeriggio contro l’Iran e cercherà di dar seguito agli ottimi risultati fin qui ottenuti. Spazio al ciclismo con la settima tappa del Giro Donne, in un’edizione molto combattuta, e la sesta del Tour de France. Ieri lo sloveno Tadej Poga?ar ha fattotutta la sua classe e scopriremo se anche questo Tour avrà in lui il dominatore assoluto. Sui prati di Wimbledon ci si avvia alla conclusione ele semifinali del singolare femminile animeranno la scena. Interessante saranno da seguire gli Europei Under18 di atletica leggera e gli Europei giovanili di nuoto in Romania con piccoli ...

