Sport e Salute | firmata la convezione con Fondazione Irti per la rieducazione dei detenuti

Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "Rieducare - lo Sport come strumento di dialogo", è il convegno che si è svolto a Roma per porre l'attenzione sulla funzione fortemente rieducativa delle attività Sportive in carcere. L'occasione ha visto la firma della convenzione tra Sport e Salute e la Fondazione "Nicola Irti". Erano presenti Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute e Natalino Irti, presidente della Fondazione. Dopo i saluti introduttivi di entrambi e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Carlo Renoldi, il professor Gabrio Forti, ordinario di diritto penale e criminologia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha tenuto una lectio magistralis sul tema della ...

