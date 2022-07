Sottil | «Apprezzo Spalletti per la genialità Le sue squadre hanno sempre qualcosa di diverso»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Andrea. Ha giocato a lungo come difensore, nel Torino, poi Fiorentina, Atalanta, Udinese, Genoa. Da allenatore ha iniziato in Serie C a Siracusa. Ha girato otto club prima di arrivare all’Udinese, dove debutterà in Serie A. «È una grande emozione. Era il mio sogno allenare l’Udinese. Arrivo in una società in cui c’è tutto e non manca nulla. Ritrovo il direttore Pierpaolo Marino, la famiglia Pozzo, la storica segretaria Daniela, tanti amici. Entro in uno stadio bellissimo e percepisco pure l’entusiasmo e la fiducia della gente». A Udine debutta in A. «Sono emozionato. Ma non ho paura e non dovrà averne la squadra. Voglio che giochiamo per vincere. Magari perderemo, ma giocheremo per vincere, aggressivi, nella metà campo avversaria, con mentalità offensiva. E io resterò me stesso: grintoso pure in panchina. Il Milan è una squadra ...