Sospesa la produzione acqua Sant’Anna frizzante | manca la CO2

(Di giovedì 7 luglio 2022) Chi non conosce l’? Parliamo del più grande produttore europeo di acque oligominerali, capace di sfornare circa un miliardi e mezzo di bottiglie ogni anno. Come riportato da ‘Repubblica‘, sembra esserci un problema di carenza di anidride carbonica (CO2), per cui è stata interrotta ladi. Alberto Bertone, ad dell’azienda cuneese, ha affermato che la situazione non è affatto delle migliori, e che, in ogni caso, il problema interessa anche i loro concorrenti. L’anidride carbonica pare introvabile, tanto da suscitare la disperazione della società. L’irreperibilità della CO2 si aggiunge ad altri problemi noti, come la siccità che sta mettendo a dura prova le fonti ed i costi sempre più alti delle materie prime. D’altra parte, al di là dell’...