“Sono 70 anni che…” | Piero Angela stoccata clamorosa alla Regina | parole forti

Pubblicità

chetempochefa : “Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, beh, anche io sono 70 anni che lavor… - elio_vito : Da anni tutti si lamentano del fatto che il Parlamento si occupa quasi esclusivamente di provvedimenti del governo.… - NicolaPorro : “Sono terribili. Una copia scadente del passato”. #StevenWilson va giù duro sui #Maneskin. E il nostro @DelpapaMax… - orlandi492 : RT @WRicciardi: Non c’è bisogno di spendere tempo e soldi per andare fino a Parigi per vedere un impianto moderno fotocopia reale del “sogn… - Piero42395724 : RT @Bluefidel47: Miocardite a 13 anni. Ma dove sono i luminari stars TV? -

La Stampa

Occorre sottolineare che sulla questione sigià mossi dai social. Facebook ad esempio consente di indicare un erede che prenderà il controllo dei profili dopo la morte.Gli smartphonediventati ormai degli strumenti essenziali, parte integrante della nostra vita, con una ... gli ultimi trent', quelli in cui l'intera umanità ha costruito un rapporto con il ... Asti Musica, sembra ieri, ma sono passati 25 anni Riccardo Maria Iorio guiderà Federfarma, che rappresenta i titolari di farmacia napoletani, per i prossimi tre anni. A sancirlo il risultato delle elezioni svoltesi domenica 3 e ...In Sardegna il 12 per cento dei ragazzi e delle ragazze abbandona precocemente gli studi e più di un giovane su 4 (26,1 per cento) di età compresa tra i 15 e i 29 anni non lavora, non studia, non è in ...