Sondaggi politici Swg, il 39% degli italiani non ha alcun riferimento etico o morale (Di giovedì 7 luglio 2022) È ancora il tempo dei miti, ci sono ancora persone, personaggi pubblici o meno, che fanno da punto di riferimento morale nella vita dei cittadini? Secondo gli ultimi Sondaggi politici di Swg no, a meno che non includiamo tra questi ultimi i familiari. I dati complessivi dicono che il 39% non ha nessuno cui fare riferimento. È una percentuale che sale al 61% nel caso dei non credenti. Per il 33% vi è una o più persone viventi, e per il 28% qualcuno che non è più al mondo. Quest’ultima opzione arriva al 38% tra i più anziani. Per il 64% di coloro che affermano di averne uno si tratta di un familiare. È una percentuale altissima che sale al 78% tra gli over 55. Le altre figure vengono a lunga distanza. Gli scienziati con il 18% (36% per chi va a scuola), ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 luglio 2022) È ancora il tempo dei miti, ci sono ancora persone, personaggi pubblici o meno, che fanno da punto dinella vita dei cittadini? Secondo gli ultimidi Swg no, a meno che non includiamo tra questi ultimi i familiari. I dati complessivi dicono che il 39% non ha nessuno cui fare. È una percentuale che sale al 61% nel caso dei non credenti. Per il 33% vi è una o più persone viventi, e per il 28% quo che non è più al mondo. Quest’ultima opzione arriva al 38% tra i più anziani. Per il 64% di coloro che affermano di averne uno si tratta di un familiare. È una percentuale altissima che sale al 78% tra gli over 55. Le altre figure vengono a lunga distanza. Gli scienziati con il 18% (36% per chi va a scuola), ...

