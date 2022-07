Solo Travaglio difende Conte: per lui il “soldato Giuseppi” ha condotto un’impresa epica (Di giovedì 7 luglio 2022) Ha evitato una «trappola fondata su balle», ha messo Draghi «spalle al muro», ha elegantemente e sapientemente «sorvolato sugli scandali della scissione dimaiana» e ha stilato un programma che «ribalta di 180 gradi l’agenda Draghi». Il fondo di oggi di Marco Travaglio è un capolavoro narrativo in cui il penultimatum di Giuseppe Conte a Mario Draghi diventa un’impresa epica, una battaglia in cui il nostro è riuscito a ribaltare tutti i pronostici e a zittire senta tema di smentita tutti i «mejo opinionisti del bigoncio» che «speravano che Conte portasse a Draghi un foglietto con scritto “Suca” o “Ciaone”» e che, all’indomani dell’incontro, sono concordi nel registrare l’ennesima pantomima: «Pagliacciata», la chiama Il Giornale. Travaglio, insomma, si prodiga oggi un disparato tentativo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Ha evitato una «trappola fondata su balle», ha messo Draghi «spalle al muro», ha elegantemente e sapientemente «sorvolato sugli scandali della scissione dimaiana» e ha stilato un programma che «ribalta di 180 gradi l’agenda Draghi». Il fondo di oggi di Marcoè un capolavoro narrativo in cui il penultimatum di Giuseppea Mario Draghi diventa, una battaglia in cui il nostro è riuscito a ribaltare tutti i pronostici e a zittire senta tema di smentita tutti i «mejo opinionisti del bigoncio» che «speravano cheportasse a Draghi un foglietto con scritto “Suca” o “Ciaone”» e che, all’indomani dell’incontro, sono concordi nel registrare l’ennesima pantomima: «Pagliacciata», la chiama Il Giornale., insomma, si prodiga oggi un disparato tentativo ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Solo Travaglio difende Conte: per lui il “soldato Giuseppi” ha condotto un’impresa epica - Pierpao83699717 : RT @susannaarcari: Non so se solo per me è molto evidente che ad ogni minimo passaggio, Conte si consulta con Travaglio e poi risponde seco… - zampolex : @Stefano49507771 @ricpuglisi Puoi essere querelato anche se dici che oggi piove La domanda giusta è: posso essere c… - anna_boggero : RT @susannaarcari: Non so se solo per me è molto evidente che ad ogni minimo passaggio, Conte si consulta con Travaglio e poi risponde seco… - katun79 : RT @mariosalis: Spero che un giorno i vari Travaglio etc siano giudicati per crimini contro l'umanità per aver propagato le menzogne russe… -