Solbakken: «Futuro? Tanti club interessati a me, c'è anche la Roma»

L'esterno offensivo del Bodo/Glimt Solbakken ha parlato delle voci di calciomercato sul suo conto e dell'interesse della Roma Ola Solbakken, esterno offensivo del Bodo/Glimt che piace tanto a Roma e Napoli, in una intervista a VG ha parlato delle voci di calciomercato sul suo conto. LE PAROLE – «Futuro? Ci sono Tanti club interessati a me e la Roma è uno di questi. Non dico altro. Se ho finito la mia avventura con il Bodo? Il primo gennaio avrò finito, per ora sono un giocatore del Glimt».

