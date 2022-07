SiVinceTutto Superenalotto | centrato a Roma un 6 da oltre 51mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 luglio 2022) Aè statoun '6' da 51.410,52al. La giocata vincente Quick Pick è stata piazzata al Tabacchi in via Modena, 12 13 – riporta Agimeg. In luce anche due '5' da 2.714,22, 108 '4' da 1121,22, 1.263 '3' da 39,18e 7.685 '2' da 5,23. In totale, nell'ultimo concorso sono state centrate 9.059 vincite per un importo complessivo di 159.607,61.