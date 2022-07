Sharm el-Sheikh, autorizzato il trasporto in Italia della salma del piccolo Andrea Mirabile e il rientro dei genitori (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ambasciata Italiana al Cairo e il consolato onorario a Sharm el-Sheikh hanno ottenuto i permessi necessari per riportare in Italia la salma del piccolo Andrea Mirabile e per il rientro dei genitori. Il rientro, secondo le ultime indiscrezioni, avverrà sabato 9 luglio. La famiglia di Palermo era partita per quindici giorni di vacanza in un resort ma, a circa metà del soggiorno, hanno iniziato a sentirsi male: i tre sono stati ricoverati in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare e sabato scorso, 2 luglio, il figlio di 6 anni è morto. Il padre, Antonio Mirabile, è in gravi condizioni e ricoverato in rianimazione. La mamma Rosalia Manosperti, incinta di quattro mesi, è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ambasciatana al Cairo e il consolato onorario ael-hanno ottenuto i permessi necessari per riportare inladele per ildei. Il, secondo le ultime indiscrezioni, avverrà sabato 9 luglio. La famiglia di Palermo era partita per quindici giorni di vacanza in un resort ma, a circa metà del soggiorno, hanno iniziato a sentirsi male: i tre sono stati ricoverati in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare e sabato scorso, 2 luglio, il figlio di 6 anni è morto. Il padre, Antonio, è in gravi condizioni e ricoverato in rianimazione. La mamma Rosalia Manosperti, incinta di quattro mesi, è stata ...

