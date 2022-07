Sharm el-Sheik | intossicazione per una famiglia italiana | morto il bimbo

Pubblicità

ilriformista : È ricoverato in gravi condizioni il marito della donna. Il figlio di 6 anni è morto nel giro di poche ore. Dopo mal… - infoitsalute : Bimbo palermitano di sei anni muore a Sharm El Sheik. Gravissimo il padre - EmilioBerettaF1 : Bimbo morto a Sharm el Sheik, ancora gravi le condizioni del padre. Aperta un'inchiesta, fari accesi sul resort… - VanityFairIt : Il padre è in rianimazione. Il bambino è morto in poche ore. La famiglia di Palermo era in vacanza. La madre dice c… - infoitsalute : Bimbo morto a Sharm el-Sheik: intossicato a 6 anni in un resort -

Il dramma vissuto da una famiglia siciliana in vacanza in Egitto , aEl, ha riacceso i riflettori sulle intossicazioni alimentari . Un bimbo di sei anni, Andrea Mirabile , è morto dopo aver accusato un malore, lo stesso patito dal padre Antonio e dalla ...Lo dice Roberto Manosperti, zio materno del piccolo Andrea Mirabile, il bambino di sei anni morto per cause ancora da chiarire aEl Sheikh, dove era in vacanza con i genitori. Antonio Mirabile, ...If one spares a second, or even a single moment, to appreciate the beauty of nature and the infinite number of benefits it can provide, so much in our world can be changed in terms of climate action.«La tragedia che ci ha colpito segnerà per sempre la vita delle nostre famiglie. Una ferita che ci porteremo a lungo». Lo dice Roberto Manosperti, zio materno del piccolo ...