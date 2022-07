Sforbiciata alle microtasse | lo Stato vuole risparmiare risorse

(Di giovedì 7 luglio 2022) Dalla tassa per l’emissione di anidride solforosa a quella per permettere ai laureati di avere la pergamena, sono molti i tributi minori che rendono poco al Fisco e gravano sui contribuenti senza una vera logica

Riforma fiscale, micro-tasse verso lo stop: più costi che gettito Addio a tasse come quella su biliardini e flipper: nella riforma fiscale allo studio è prevista la cancellazione di tributi minori il cui gettito è inferiore a costi di gestione, contrasto all'evasion ...Addio alla tassa sui biliardi e sui flipper. Con il dichiarato obiettivo di spostare risorse pubbliche ed energie su altre imposte, più remunerative per lo Stato e meno incomprensibili per ...