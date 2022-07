Sex Education 4 perde uno dei suoi volti: “Lascio per altre opportunità” (Di giovedì 7 luglio 2022) Sex Education 4 inizia a perdere dei pezzi. Patricia Allison ha annunciato che non tornerà nei panni di Ola Nyman per la prossima stagione, forse l’ultima, del teen drama di Netflix. Nonostante l’enorme successo della serie, apprezzata sia dal pubblico che dalla critica per il suo linguaggio innovativo e l’autenticità con cui affronta i temi della scoperta della sessualità in età adolescenziale, l’attrice ha confermato di aver preso la difficile decisione di lasciare il cast. Sex Education 4 farà dunque a meno di Ola: Allison ha condiviso la notizia in una recente intervista in cui ha parlato della sua esperienza sul set della serie, confermando che non tornerà nella prossima stagione. “Mi è piaciuto moltissimo essere in Sex Education così tanto, e interpretare Ola. Ma sfortunatamente, non mi unirò alla squadra per ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Sex4 inizia are dei pezzi. Patricia Allison ha annunciato che non tornerà nei panni di Ola Nyman per la prossima stagione, forse l’ultima, del teen drama di Netflix. Nonostante l’enorme successo della serie, apprezzata sia dal pubblico che dalla critica per il suo linguaggio innovativo e l’autenticità con cui affronta i temi della scoperta della sessualità in età adolescenziale, l’attrice ha confermato di aver preso la difficile decisione di lasciare il cast. Sex4 farà dunque a meno di Ola: Allison ha condiviso la notizia in una recente intervista in cui ha parlato della sua esperienza sul set della serie, confermando che non tornerà nella prossima stagione. “Mi è piaciuto moltissimo essere in Sexcosì tanto, e interpretare Ola. Ma sfortunatamente, non mi unirò alla squadra per ...

badtasteit : #SexEducation: Patricia Allison, interprete di Ola, non tornerà nella stagione 4 - dreamhope13 : Ola non ci sarà in Sex Education 4 e ne sono felice perché mi sta sulle scatole. - __QueenTay_ : Tra l’altro mi ero persa che c’era anche Margot, nella mia testa quando ho visto la foto era l’attrice di Sex Educ… - alwaysmisshim : sto facendo un rewatch di sex education e mamma mia che meraviglia non ricordavo più tante cose che sono stupende - milfland__ : @vivosurealtime Idem, io l’avevo già adocchiata in sex education -