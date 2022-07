Sesta tappa Tour de France 2022: fenomenale Pogacar, vince e si prende la maglia gialla (Di giovedì 7 luglio 2022) Ancora emozioni sulle strade della Grand Boucle. Dopo quelle di ieri sul pave’, oggi è andato in scena lo spettacolo sulle Ardenne grazie soprattutto a Tadey Pogacar che ha conquistato la Sesta tappa Tour de France 2022, da Binche a Logwny di 220 km, strappando anche la maglia gialla a Van Aert. LIl camione sloveno della Team Emirates ha preceduto Matthews e Gaudu. Sesta tappa Tour de France 2022: cosa è accaduto? Lo sloveno lascia il segno in questa edizione del Tour de France alla sua maniera, di forza con uno scatto imperioso che non lascia scampo ai rivali. La gara odierna, con tre cote, vede la fuga della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) Ancora emozioni sulle strade della Grand Boucle. Dopo quelle di ieri sul pave’, oggi è andato in scena lo spettacolo sulle Ardenne grazie soprattutto a Tadeyche ha conquistato lade, da Binche a Logwny di 220 km, strappando anche laa Van Aert. LIl camione sloveno della Team Emirates ha preceduto Matthews e Gaudu.de: cosa è accaduto? Lo sloveno lascia il segno in questa edizione deldealla sua maniera, di forza con uno scatto imperioso che non lascia scampo ai rivali. La gara odierna, con tre cote, vede la fuga della ...

