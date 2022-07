Sesso, vino e aragoste in cambio di voti e lavoro in Puglia: arrestato l’ex senatore Ruggeri (Di giovedì 7 luglio 2022) Salvatore “Totò” Ruggeri, ex senatore dal 2006 al 2008 con l’Udc ed ex asSessore al welfare della regione Puglia, è al centro di un’inchiesta della procura di Lecce, che coinvolge in tutto 21 persone. La stessa sorte è toccata ad altri 3 esponenti regionali. Le ipotesi di reato che riguardano a diverso titolo gli indagati sono corruzione, traffico di influenze e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici. Ruggeri ha anche fatto parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia. La compravendita di voti I fatti che risalirebbero al periodo tra il 2019 e il 2021. Da quanto emerge, Ruggeri avrebbe pagato 16 mila euro a due procacciatori di voti nelle città di Aradeo (Lecco) e Gallipoli (Lecce), in modo da favorire ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Salvatore “Totò”, exdal 2006 al 2008 con l’Udc ed ex asre al welfare della regione, è al centro di un’inchiesta della procura di Lecce, che coinvolge in tutto 21 persone. La stessa sorte è toccata ad altri 3 esponenti regionali. Le ipotesi di reato che riguardano a diverso titolo gli indagati sono corruzione, traffico di influenze e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.ha anche fatto parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia. La compravendita diI fatti che risalirebbero al periodo tra il 2019 e il 2021. Da quanto emerge,avrebbe pagato 16 mila euro a due procacciatori dinelle città di Aradeo (Lecco) e Gallipoli (Lecce), in modo da favorire ...

