Servizio di teleassistenza e teleriabilitazione per le demenze

(Di giovedì 7 luglio 2022) L'Italia è un Paese "sempre più vecchio" dove oggi vivono quasi 14 milioni di over 65, la metà dei quali ha più di 75 anni. Con il progressivo invecchiamento della popolazione nel 2051 si conteranno 280 anziani ogni 100 giovani. In questo contesto, lerappresentano una priorità di salute pubblica. "E' chiaro che con l'invecchiamento della popolazione - ha spiegato la responsabile Centro disturbi cognitivi e Area integrazione socio-sanitaria Distretto di Sassuolo, Barbara Manni - l'aumento delle malattie degenerative come la demenza stanno aumentando: si stimano 1,2 milioni di casi in Italia ma c'è un 30% di sottostimato, ovviamente".Ad assistere le persone affette da forme di demenza sono principalmente i familiari, un esercito di tre milioni di cosiddetti "caregiver", che dedica loro una media di 15 ore al giorno, tra cura e sorveglianza. I "caregiver" sono a ...