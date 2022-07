Serie C, ricorsi Campobasso e Teramo: la situazione e l'attesa del verdetto (Di giovedì 7 luglio 2022) Come si apprende da La Gazzetta dello Sport , l'avvocato Di Cintio, appena prima della scadenza, ha ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 luglio 2022) Come si apprende da La Gazzetta dello Sport , l'avvocato Di Cintio, appena prima della scadenza, ha ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Pubblicità

sportavellino : Campobasso-Teramo, ricorsi presentati. Domani la decisione del Consiglio Federale - - BlancStefan : @GuidoCrosetto si prendono una serie di ricorsi giudiziari fino alla corte europea per questo cambiamento di regole in corsa - PAZZASERIEC : Gironi e ricorsi, l'estate in serie C passa sempre dai tribunali - AlessandroDeD14 : @Boboj29 Io só solo che il vostro avvocato há pateggiato la serie B per non finire in C, e so che siete stati conda… - Manuela9679 : @ilsabino1994 Non concordo con te Vincenzo, per una serie di motivi: 1)Di Maio è stato scorretto come un Renzi qua… -