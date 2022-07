Serie B, le trattative di giornata: l’Ascoli mette le ali, il Palermo pensa al post Brunori (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mercato della Serie B entra nel vivo. Il colpo della giornata è dell’Ascoli che ufficializza il ritorno di Amato Ciciretti,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Il mercato dellaB entra nel vivo. Il colpo dellaè delche ufficializza il ritorno di Amato Ciciretti,...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieC, Pietro #Iemmello pronto al ritorno al @USCatanzaro1929 dal @Frosinone1928: oggi la firma del contratto bie… - DiMarzio : #SerieC, trattativa in fase avanzata per il @USCatanzaro1929 per Nicolò #Brighenti - DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - cmdotcom : #SerieB, le trattative di giornata: l’#Ascoli mette le ali, il #Palermo pensa al post #Brunori - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #SerieC | Blitz del @CalcioFoggiaoff per il portiere #Nobile, superata la concorrenza del @RiminiCalcio -