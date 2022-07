Serie A2 femminile di pallanuoto: sfuma il sogno promozione della Napoli Nuoto (Di giovedì 7 luglio 2022) Napoli Nuoto: la squadra di Barbara Damiani è stata sconfitta anche in gara 2 della finale playoff da Rapallo (che ha vinto per 14-9). Ha lottato la Napoli Nuoto per tre tempi, partendo bene e mantenendo la tranquillità necessaria. Poi, nell’ultimo quarto le flegree non sono riuscite a tenere a bada la veemenza della squadra Leggi su 2anews (Di giovedì 7 luglio 2022): la squadra di Barbara Damiani è stata sconfitta anche in gara 2finale playoff da Rapallo (che ha vinto per 14-9). Ha lottato laper tre tempi, partendo bene e mantenendo la tranquillità necessaria. Poi, nell’ultimo quarto le flegree non sono riuscite a tenere a bada la veemenzasquadra

Pubblicità

megabasket : Chiara Camporeale torna a casa. - RedazioneLaNews : #Milano Geas, parla Coach Zanotti: 'Giocheremo per mettere in difficoltà le big del campionato' - RedazioneLaNews : #Milano Sanga Milano, colpo sotto le plance: ecco l'olandese Richelle Van Der Keijl - RedazioneLaNews : #Milano Serie A2 femminile, nuovo main sponsor per il Basket Carugate - OnlineMetropoli : Calcio femminile: ecco la nuova stagione dei campionati, in attesa dell'Europeo In attesa della competizione conti… -