Senza Draghi come garante, gli obiettivi del Pnrr sono a rischio (Di giovedì 7 luglio 2022) Racconta Repubblica che nei Palazzi delle istituzioni europee è già scattato l'allarme rosso. Solo il rischio che in Italia si possa aprire una crisi di governo e che Mario Draghi venga sfiduciato sta provocando soprattutto incredulità. Il "Caso Italia" fa di nuovo irruzione a Bruxelles, come già accaduto tante volte in passato. La credibilità del nostro Paese corre in Europa su un crinale sottilissimo. E credibilità questa volta vuol dire anche e soprattutto portare a termine il Recovery Fund, visti i tanti soldi concessi all'Italia con il Next Generation Eu. Circa dieci giorni fa, infatti, il governo ha inviato una lettera ufficiale alla Commissione per annunciare di aver raggiunto nel semestre appena concluso tutti gli oltre 40 punti del Pnnr. La risposta informale è stata positiva. Palazzo Berlaymont approverà nei prossimi giorni ...

